Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
Фото инстаграм Руслана Малиновского
Лондонский "Челси" может летом усилиться полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.
По информации The Sun, главный тренер "синих" Томас Тухель определил украинца приоритетной целью клуба на ближайшее трансферное окно.
Также 28-летний футболист входит в сферу интересов "Интера" и ПСЖ.
"Аталанта", в свою очередь, хочет сохранить хавбека и готова продлить с ним контракт с увеличением зарплаты.
В текущем сезоне Малиновский сыграл 41 матч, забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 21 миллион евро.
Не пропустите: Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
Лента новостей
-
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020
-
"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля
-
Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
"Ювентус" представил новую домашнюю форму
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым
-
Экс-защитник "Спартака" Боккетти прилетел получать российское гражданство
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Денисов жёстко раскритиковал Кикнадзе
-
Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне
-
"Челси" назвал лучшего игрока сезона
-
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
-
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт
-
Газизов сообщил о возвращении Урунова в "Спартак"
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18