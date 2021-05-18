Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Лондонский "Челси" может летом усилиться полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

По информации The Sun, главный тренер "синих" Томас Тухель определил украинца приоритетной целью клуба на ближайшее трансферное окно.

Также 28-летний футболист входит в сферу интересов "Интера" и ПСЖ.

"Аталанта", в свою очередь, хочет сохранить хавбека и готова продлить с ним контракт с увеличением зарплаты.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 41 матч, забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 21 миллион евро.

Не пропустите: Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ. | http://soccernews.ru