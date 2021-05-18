Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето

Теги аталантачелсируслан малиновскийтомас тухельтрансферы

Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Лондонский "Челси" может летом усилиться полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

По информации The Sun, главный тренер "синих" Томас Тухель определил украинца приоритетной целью клуба на ближайшее трансферное окно.

Также 28-летний футболист входит в сферу интересов "Интера" и ПСЖ.

"Аталанта", в свою очередь, хочет сохранить хавбека и готова продлить с ним контракт с увеличением зарплаты.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 41 матч, забил 9 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 21 миллион евро.

Не пропустите: Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов