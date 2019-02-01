Тухель определился с голкипером на матч против "Манчестер Юнайтед"
Наставник ПСЖ Томас Тухель выбрал голкипера, который займет место в воротах в игре Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Lequipe, выбор тренера пал на ветерана Джанлуиджи Буффона. Второй вратарь клуба Альфонс Ареоля будет задействован в игре чемпионата с "Лионом".
В нынешнем сезоне Буффон провел 15 матчей, из них в 6 он отстоял на ноль.
Первый поединок 1/8 финала ЛЧ между "МЮ" и ПСЖ состоится 12 февраля в 23:00 (мск).
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