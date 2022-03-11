Тухель определился со своим будущим в "Челси"

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Тухель определился со своим будущим в "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель не намерен покидать свой пост из-за санкций против клуба.

Напомним, что "синие" попали под ограничения из-за владельца Романа Абрамовича, который накануне был включён в санкционный список Великобритании.

По информации The Telegraph, несмотря на возникшие проблемы, немецкий тренер хочет остаться в нынешней команде.

Сообщается, что Тухелю нравится работать в "Челси". Кроме того, он считает, что несёт ответственность перед клубом, футболистами и персоналом.

Не пропустите: "Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича. | http://soccernews.ru
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