Тухель определился со своим будущим в ПСЖ

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Тухель определился со своим будущим в ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель готовится к уходу с занимаемого поста, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, немецкий специалист не намерен продлевать контракт с клубом, истекающий следующим летом.

Ранее стало известно об интересе "Манчестер Юнайтед" к 47-летнему тренеру.

Тухель возглавляет ПСЖ с мая 2018 года и выиграл с командой 6 трофеев, в том числе два чемпионства Лиги 1.

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