Тухель определился со своим первым приобретением в ПСЖ

Немецкий специалист Томас Тухель, который ближайшим летом, по всей видимости, возглавит ПСЖ, определился со своим первым приобретением в новом клубе.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, 44-летний немец рассчитывает переманить на "Парк де Пренс" защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэля Геррейру, с которым он работал в стане "шершней".

В нынешнем сезоне 24-летний португалец отметился 2 забитыми мячами в 14 матчах за свой клуб.

Напомним, ПСЖ назвал трансферную стоимость Курзава. | soccernews.ru