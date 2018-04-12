Тухель определился со своим первым приобретением в ПСЖ

Теги боруссия дортмундтомас тухельпсжрафаэль геррейру

Тухель определился со своим первым приобретением в ПСЖНемецкий специалист Томас Тухель, который ближайшим летом, по всей видимости, возглавит ПСЖ, определился со своим первым приобретением в новом клубе.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, 44-летний немец рассчитывает переманить на "Парк де Пренс" защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэля Геррейру, с которым он работал в стане "шершней".

В нынешнем сезоне 24-летний португалец отметился 2 забитыми мячами в 14  матчах за свой клуб.

Напомним, ПСЖ назвал трансферную стоимость Курзава. | soccernews.ru

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