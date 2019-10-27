Тухель опроверг слухи о конфликте с Мбаппе

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Тухель опроверг слухи о конфликте с Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что у него не было конфликта с форвардом команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает A Bola.

По словам специалиста, они не говорили с матча Лиги Чемпионов с "Брюгге" (5:0).

"Не скажу точно, выйдет ли Мбаппе в старте на матч с "Марселем". Мы не говорили с ним со вторника. Говорят, у нас был спор, но это неправда. Я говорил с ним только на поле, нормальным тоном. Он не мог играть больше часа, но ни о каком рецидиве речи не идет", - сказал Тухель.

Сегодня, 27 октября, состоится матч 11-го тура Лиги й ПСЖ - "Марсель". Начало игры - в 23:00 (мск).

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