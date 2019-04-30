Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
"Бавария" и "Челси" хотели пригласить главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Get French Football News.
По информации источника, мюнхенский и лондонский клубы контактировали с 45-летним специалистом, однако он ответил отказом на все поступившие предложения.
Тухель уверен, что, несмотря на провал в Лиге Чемпионов, Кубке Франции и Кубке Лиги, он сохранит работу и будет возглавлять ПСЖ в следующем сезоне.
Согласно неофициальным данным, стороны ещё в марте заключили новый контракт до 2021 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14