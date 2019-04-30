Тухель отказал "Баварии" и "Челси"

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Тухель отказал "Баварии" и "Челси"

"Бавария" и "Челси" хотели пригласить главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Get French Football News.

По информации источника, мюнхенский и лондонский клубы контактировали с 45-летним специалистом, однако он ответил отказом на все поступившие предложения.

Тухель уверен, что, несмотря на провал в Лиге Чемпионов, Кубке Франции и Кубке Лиги, он сохранит работу и будет возглавлять ПСЖ в следующем сезоне.

Согласно неофициальным данным, стороны ещё в марте заключили новый контракт до 2021 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.

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