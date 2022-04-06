Тухель отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" вел переговоры с главным тренером "Челси" Томасом Тухелем, но получил отказ, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий специалист хочет остаться в лондонском клубе. Впрочем, "Челси" нужно решить вопросы, связанные с санкциями, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед", скорее всего, возглавил главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

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