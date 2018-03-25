Тухель отклонил предложение "Баварии"

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Тухель отклонил предложение "Баварии"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отклонил предложение "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, 44-летний специалист отказал мюнхенскому клубу, так как планирует продолжить карьеру в другом чемпионате.

Ранее СМИ приписывали интерес к Тухелю со стороны "Севильи", "Атлетика", "Эвертона" и "Гуанчжоу Эвергранд".

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