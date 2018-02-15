Тухель отклонил предложения от пяти клубов

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Тухель отклонил предложения от пяти клубов

Известный немецкий тренер Томас Тухель отклонил предложения от пяти клубов, сообщает Bild.

По сведениям издания, в услугах 44-летнего специалиста были заинтересованы "Байер", "Шальке", "Вольфсбург", "Штутгарт" и "Севилья", однако он им ответил отказом.

Напомним, что Тухель остаётся без работы с мая 2017 года, когда покинул дортмундскую "Боруссию". Вариант с его приглашением на пост главного тренера рассматривают "Бавария" и "Челси".  | http://soccernews.ru

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