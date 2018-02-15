Тухель отклонил предложения от пяти клубов
Известный немецкий тренер Томас Тухель отклонил предложения от пяти клубов, сообщает Bild.
По сведениям издания, в услугах 44-летнего специалиста были заинтересованы "Байер", "Шальке", "Вольфсбург", "Штутгарт" и "Севилья", однако он им ответил отказом.
Напомним, что Тухель остаётся без работы с мая 2017 года, когда покинул дортмундскую "Боруссию". Вариант с его приглашением на пост главного тренера рассматривают "Бавария" и "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13