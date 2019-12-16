Тухель отметил прогресс экс-полузащитника "Зенита" Паредеса

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил об улучшениях в игре полузащитника своей команды Леандро Паредеса.

"Он всегда забивает на тренировках. Нужно было, чтобы он начал это делать во время матчей. Паредес всё чаще демонстрирует свои качества. Он придаёт нашей игре интенсивности, часто играет на подборах. Он очень счастлив", - цитирует Тухеля L’Equipe.

Напомним, что в январе 2019 года ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 40 миллионов евро.

25-летний аргентинец провёл за парижан 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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