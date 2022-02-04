Тухель отреагировал на информацию об интересе "Челси" к Усману Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель опроверг наличие переговоров с вингером "Барселоны" Усманом Дембеле.

"У меня не было контактов с Дембеле. Зимнее трансферное окно прошло нормально. Я доволен, потому что всё было спокойно", - приводит слова Тухеля журналист Низар Кинселла.

В текущем сезоне француз сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

Немецкий тренер знаком с Дембеле по совместной работе в дортмундской "Боруссии".

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