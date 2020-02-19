Тухель ответил Неймару, раскритиковавшему ПСЖ после поражения от "Боруссии"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на слова форварда Неймара, раскритиковавшего парижский клуб после поражения в 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией" (1:2).



Напомним, после встречи бразилец заявил, что ему не хватило игровой практики.



"У Неймара хорошее взаимодействие с Мбаппе, но в последние две недели мы играли в два раза больше, чем "Боруссия". У нас были проблемы из-за повреждений ведущих игроков. Не хватило ритма



За результат всю ответственность несу я. Мне кажется мы просто боялись допустить ошибки", - цитирует Тухеля Goal.

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