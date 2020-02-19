Тухель ответил Неймару, раскритиковавшему ПСЖ после поражения от "Боруссии"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на слова форварда Неймара, раскритиковавшего парижский клуб после поражения в 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Напомним, после встречи бразилец заявил, что ему не хватило игровой практики.
"У Неймара хорошее взаимодействие с Мбаппе, но в последние две недели мы играли в два раза больше, чем "Боруссия". У нас были проблемы из-за повреждений ведущих игроков. Не хватило ритма
За результат всю ответственность несу я. Мне кажется мы просто боялись допустить ошибки", - цитирует Тухеля Goal.
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|Марсель
|25
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|25
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|Лилль
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|Монако
|25
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|Монпелье
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|Страсбур
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|Ницца
|25
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|9
|Реймс
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|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
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|14
|Анжер
|25
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|15
|Метц
|25
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|16
|Сент-Этьен
|25
|28
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|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13