Тухель ответил Зидану на слова о любви к Мбаппе
Наставник ПСЖ Томас Тухель отреагировал на заявление своего коллеги из мадридского "Реала" Зинедина Зидана касательно отношения к нападающему парижан Килиану Мбаппе.
Напомним, что французский тренер сказал следующее: "Мбаппе я знаю давно и сразу влюбился в него как в человека. Но сейчас он наш соперник и не более".
"Не знаю, насколько сильно Зидан влюблён в Мбаппе, но для нас Килиан - самый важный игрок. Мы очень рады, что Мбаппе с нами. К сожалению для Зидана, Килиан в нашей команде. Думаю, что у Зинедина есть множество игроков, которых он любит у себя в команде", - цитирует Тухеля AS.
Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Ранее неоднократно сообщалось, что королевский клуб намерен следующим летом купить Мбаппе, рыночная стоимость которого оценивается в 200 миллионов евро.
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|Команда
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|О
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|13
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|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6