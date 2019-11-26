Тухель ответил Зидану на слова о любви к Мбаппе

Теги псжреал мадридтомас тухельзинедин зиданкилиан мбаппе

Тухель ответил Зидану на слова о любви к Мбаппе

Наставник ПСЖ Томас Тухель отреагировал на заявление своего коллеги из мадридского "Реала" Зинедина Зидана касательно отношения к нападающему парижан Килиану Мбаппе.

Напомним, что французский тренер сказал следующее: "Мбаппе я знаю давно и сразу влюбился в него как в человека. Но сейчас он наш соперник и не более".

"Не знаю, насколько сильно Зидан влюблён в Мбаппе, но для нас Килиан - самый важный игрок. Мы очень рады, что Мбаппе с нами. К сожалению для Зидана, Килиан в нашей команде. Думаю, что у Зинедина есть множество игроков, которых он любит у себя в команде", - цитирует Тухеля AS.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Ранее неоднократно сообщалось, что королевский клуб намерен следующим летом купить Мбаппе, рыночная стоимость которого оценивается в 200 миллионов евро.

Не пропустите: Зидан огласил заявку "Реала" на матч с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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