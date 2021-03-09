Тухель побил рекорд АПЛ

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Тухель побил рекорд АПЛ

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Как сообщает ESPN, "синие" не пропустили ни одного гола в пяти домашних матчах АПЛ после назначения немца на пост главного тренера.

Ранее ни одному специалисту не удавалось так стартовать в указанном турнире.

Тухель возглавил "Челси" 26 января. Команда не пропустила на своём поле от "Вулверхэмптона" (0:0), "Бернли" (2:0), "Ньюкасла" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Эвертона" (2:0).

Не пропустите: Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Эвертоном". | http://soccernews.ru
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