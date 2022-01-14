Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очным матчем
Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очной встречей.
"Если хочешь конкурировать с "Манчестер Сити", нужно выходить на самый высокий уровень, играть на пределе возможностей.
Они образец, лучшая команда Англии на данный момент. Нам нужно это признать", – сказал специалист.
Игра между "Манчестер Сити" и "Челси" в рамках 22-го тура АПЛ состоится завтра, 15 января. Начало встречи запланировано на 15:30 (мск).
В данный момент команда Хосепа Гвардиолы располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 53 очка и опережая идущий вторым "Челси" на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18