Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очным матчем

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Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очным матчем

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очной встречей.

"Если хочешь конкурировать с "Манчестер Сити", нужно выходить на самый высокий уровень, играть на пределе возможностей.

Они образец, лучшая команда Англии на данный момент. Нам нужно это признать", – сказал специалист.

Игра между "Манчестер Сити" и "Челси" в рамках 22-го тура АПЛ состоится завтра, 15 января. Начало встречи запланировано на 15:30 (мск).

В данный момент команда Хосепа Гвардиолы располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 53 очка и опережая идущий вторым "Челси" на 10 очков.

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