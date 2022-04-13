Тухель поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал вылет от "Реал Мадрида" из 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что несмотря на гостевую победу 3:2, "синие" по сумме двух встреч уступили королевскому клубу со счетом 4:5.

"В этой встрече мои игроки действовали не так, как было в матче против "Брентфорда" или в первой игре с "Реалом". Я никогда не скрывал, что ключевую роль играет способность игроков придерживаться выбранной тактики и демонстрировать свой максимум в рамках выбранной схемы. Сегодня они реализовали все задумки по максимуму, и я отдаю им должное за это.

Мы действовали предельно дисциплинированно с мячом и максимально активно без него. Мы играли смело, демонстрируя футбол высочайшего качества. Мы все сделали правильно.

Я рад за команду. Именно такие матчи позволяют нам двигаться вперед. Когда мы играем таким образом, мы становимся особенной командой. Теряя это, мы можем проиграть любому. Сегодня мои игроки продемонстрировали невероятный характер. Мы можем гордиться собой", – сказал немецкий специалист.

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