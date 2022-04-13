Тухель поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов

Теги челсиреал мадридтомас тухель

Тухель поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал вылет от "Реал Мадрида" из 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что несмотря на гостевую победу 3:2, "синие" по сумме двух встреч уступили королевскому клубу со счетом 4:5.

"В этой встрече мои игроки действовали не так, как было в матче против "Брентфорда" или в первой игре с "Реалом". Я никогда не скрывал, что ключевую роль играет способность игроков придерживаться выбранной тактики и демонстрировать свой максимум в рамках выбранной схемы. Сегодня они реализовали все задумки по максимуму, и я отдаю им должное за это.

Мы действовали предельно дисциплинированно с мячом и максимально активно без него. Мы играли смело, демонстрируя футбол высочайшего качества. Мы все сделали правильно.

Я рад за команду. Именно такие матчи позволяют нам двигаться вперед. Когда мы играем таким образом, мы становимся особенной командой. Теряя это, мы можем проиграть любому. Сегодня мои игроки продемонстрировали невероятный характер. Мы можем гордиться собой", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Парехо: "Нагельсманн проявил неуважение к "Вильярреалу". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов

Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов