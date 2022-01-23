Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от лондонского дерби против "Тоттенхэма" в матче 23-го тура АПЛ.
"Это важная игра. Конечно, мы можем прикинуть математически, и это странно – смотреть на таблицу и видеть, как команды сражаются за ту же зону в таблице, и одна из них "Тоттенхэм" провела на четыре матча меньше.
Это может создать ложное впечатление, что ты уверенно лидируешь, но это не так. Мы должны сделать все, чтобы ситуация осталась без изменений, и чтобы у нас были все шансы обыграть принципиального соперника.
Это лондонское дерби, это принципиальное соперничество. Мы это знаем, мы играем с ними в третий раз за очень короткий отрезок времени, так что я думаю, они знают, что мы делаем, мы знаем, что делают они, и тут все ясно. Нам удалось обыграть их дважды, и мы сделаем все, чтобы обыграть их в третий раз. Только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.
Они победили на последних минутах в своем предыдущем матче, а мы обыграли их в двух встречах Кубка лиги. Это придаст нам уверенности во время матча. Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и мы должны правильно настроиться, чтобы показать свой лучший футбол", – сказал немецкий специалист.
Игра между "Челси" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, 23 января. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).
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