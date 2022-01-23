Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"

Теги челситомас тухельтоттенхэм

Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от лондонского дерби против "Тоттенхэма" в матче 23-го тура АПЛ.

"Это важная игра. Конечно, мы можем прикинуть математически, и это странно – смотреть на таблицу и видеть, как команды сражаются за ту же зону в таблице, и одна из них "Тоттенхэм" провела на четыре матча меньше.

Это может создать ложное впечатление, что ты уверенно лидируешь, но это не так. Мы должны сделать все, чтобы ситуация осталась без изменений, и чтобы у нас были все шансы обыграть принципиального соперника.

Это лондонское дерби, это принципиальное соперничество. Мы это знаем, мы играем с ними в третий раз за очень короткий отрезок времени, так что я думаю, они знают, что мы делаем, мы знаем, что делают они, и тут все ясно. Нам удалось обыграть их дважды, и мы сделаем все, чтобы обыграть их в третий раз. Только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.

Они победили на последних минутах в своем предыдущем матче, а мы обыграли их в двух встречах Кубка лиги. Это придаст нам уверенности во время матча. Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и мы должны правильно настроиться, чтобы показать свой лучший футбол", – сказал немецкий специалист.

Игра между "Челси" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, 23 января. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).

Также не пропустите: Фарке рассказал о своем игровом стиле. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"

Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов