Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель перед полуфинальным матчем Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом" рассказал об ожиданиях от встречи.
"Мы знаем, что "Лейпциг" меняет тактику в зависимости от матча. Они могут корректировать игру по ходу встречи. Матч будет непростой, к нему нужно хорошо подготовиться.
Нагельсманн играл у меня только один сезон и часто травмировался. Он постоянно задает вопросы тренерам, но тогда было рано разглядеть в нем будущего тренера. Он очень внимателен к деталям. Можно легко увидеть его любовь к тактике и деталям" - передает слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ состоится 18 августа. Начало - в 22:00 мск.
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