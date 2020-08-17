Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель перед полуфинальным матчем Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом" рассказал об ожиданиях от встречи.

"Мы знаем, что "Лейпциг" меняет тактику в зависимости от матча. Они могут корректировать игру по ходу встречи. Матч будет непростой, к нему нужно хорошо подготовиться.

Нагельсманн играл у меня только один сезон и часто травмировался. Он постоянно задает вопросы тренерам, но тогда было рано разглядеть в нем будущего тренера. Он очень внимателен к деталям. Можно легко увидеть его любовь к тактике и деталям" - передает слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ состоится 18 августа. Начало - в 22:00 мск.

Не пропустите: Форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru