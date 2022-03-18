Тухель поделился ожиданиями от противостояния "Челси" и "Реала" в Лиге Чемпионов

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Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о предстоящих матчах с "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Нам достался трудный соперник. Не бывает задачи сложнее, чем игра на заполненном "Сантьяго Бернабеу". Мы очень воодушевлены этим противостоянием", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что первый поединок между "Челси" и "Реалом" пройдёт в Лондоне, а ответный - в Мадриде. Ориентировочные даты - 5-6 и 12-13 апреля.

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