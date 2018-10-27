Тухель поделился планами ПСЖ на зимнее трансферное окно

Наставник ПСЖ Томас Тухель определил позицию, которую нужно усилить в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, тренер настаивает на приобретении центрального хавбека, так как использование в центре поля только Верратти и Рабьо сковывает вариативность тактических схем.

После 10 туров ПСЖ лидирует во французской Лиге 1, опережая ближайшего соперника на 8 очков.

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