Тухель поговорил с журналистами перед матчем с "Реалом"
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Перед нами стоит задача – поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без высокого уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.
Не уверен, что "Реал" опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Я думаю, что дело не в схеме "Реала", а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело и настырно?
Главный урок, который мы усвоили – мы можем верить в себя и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслужили играть на столь высоком уровне.
Сыграет ли Серхио Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет.
Но мы не должны быть на зациклены на этом. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы просто должны к этому подготовиться", – сказал Тухель.
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