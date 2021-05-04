Тухель поговорил с журналистами перед матчем с "Реалом"

Теги реал мадридчелситомас тухельсерхио рамослига чемпионов уефа

Тухель поговорил с журналистами перед матчем с "Реалом"Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Перед нами стоит задача – поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без высокого уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

Не уверен, что "Реал" опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Я думаю, что дело не в схеме "Реала", а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело и настырно?

Главный урок, который мы усвоили – мы можем верить в себя и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслужили играть на столь высоком уровне.

Сыграет ли Серхио Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет.

Но мы не должны быть на зациклены на этом. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы просто должны к этому подготовиться", – сказал Тухель.

Также не пропустите: Глава ЛГБТ-группы "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов