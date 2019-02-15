Главный тренер ПСЖ Томас Тухель получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке Франции. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации футбола страны.

Немецкий специалист наказан за своё поведение в матче 1/8 финала турнира против "Вильфранша", который завершился непростой победой парижан.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Франции ПСЖ сыграет с "Дижоном". Матч состоится 26 февраля в 23:10 мск на стадионе "Парк де Пренс".

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