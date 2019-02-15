Тухель получил двухматчевую дисквалификацию
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке Франции. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации футбола страны.
Немецкий специалист наказан за своё поведение в матче 1/8 финала турнира против "Вильфранша", который завершился непростой победой парижан.
Напомним, что в четвертьфинале Кубка Франции ПСЖ сыграет с "Дижоном". Матч состоится 26 февраля в 23:10 мск на стадионе "Парк де Пренс".
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|24
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|Сент-Этьен
|24
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|5
|Монпелье
|23
|37
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|Марсель
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|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
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|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
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|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14