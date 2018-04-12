Тухель получил гарантии от ПСЖ относительно будущего Неймара и Мбаппе
Немецкий тренер Томас Тухель, который ближайшим летом, по всей видимости, возглавит ПСЖ, получил гарантии от своего следующего клуба относительно будущего форвардов команды Неймара и Килиана Мбаппе.
Так, по сведениям Le 10 Sport, руководство парижан заверило 44-летнего специалиста, что по окончанию текущего сезона клуб не расстанется с ключевыми нападающими. При этом отмечается, что никаких гарантий по будущему их партнера по линии атаки Эдинсона Кавани ПСЖ не давал.
Напомним, ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru
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|Сент-Этьен
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|32
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|11
|Дижон
|32
|41
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|Бордо
|32
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|Амьен
|32
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|Анжер
|32
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|Страсбур
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|Тулуза
|32
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|29
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|Лилль
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|20
|Метц
|32
|22