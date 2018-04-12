Тухель получил гарантии от ПСЖ относительно будущего Неймара и Мбаппе

Теги псжтомас тухельнеймарэдинсон кавани килиан мбаппе

Тухель получил гарантии от ПСЖ относительно будущего Неймара и МбаппеНемецкий тренер Томас Тухель, который ближайшим летом, по всей видимости, возглавит ПСЖ, получил гарантии от своего следующего клуба относительно будущего форвардов команды Неймара и Килиана Мбаппе.

Так, по сведениям Le 10 Sport, руководство парижан заверило 44-летнего специалиста, что по окончанию текущего сезона клуб не расстанется с ключевыми нападающими. При этом отмечается, что никаких гарантий по будущему их партнера по линии атаки Эдинсона Кавани ПСЖ не давал.

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru

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