Тухель поощрил ПСЖ дополнительным бонусом

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал игрокам команды внеплановый выходной после победного матча в 1/8 финала с "Манчестер Юнайтед" (2:0). Об этом сообщает L’Equipe.

По данным изданиям, футболисты смогут отдохнуть в среду и четверг, после чего продолжит готовится к ближайшему матчу с "Сент-Этьеном", который состоится 17 февраля.

Ответный матч между ПСЖ и "МЮ" пройдет в Париже 6 марта.

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