Тухель поощрил ПСЖ дополнительным бонусом
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал игрокам команды внеплановый выходной после победного матча в 1/8 финала с "Манчестер Юнайтед" (2:0). Об этом сообщает L’Equipe.
По данным изданиям, футболисты смогут отдохнуть в среду и четверг, после чего продолжит готовится к ближайшему матчу с "Сент-Этьеном", который состоится 17 февраля.
Ответный матч между ПСЖ и "МЮ" пройдет в Париже 6 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Монпелье
|23
|37
|5
|Сент-Этьен
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|23
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|24
|27
|15
|Нант
|23
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|23
|18
|20
|Генгам
|23
|14