Тухель попал в немилость лидеров ПСЖ
Лидеры ПСЖ остались недовольны тактикой наставника команды Томаса Тухеля на матч с дортмундской "Боруссией".
Как сообщает SoccerLink, футболистам не понравился переход на схему 3-4-3. Напомним, что ПСЖ проиграл со счетом 1:2.
Отмечается, что самое большее недовольство выражали Тиаго Силва, Мауро Икарди и Неймар.
Контракт Тухеля с парижанами действует до ближайшего лета.
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|Команда
|М
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|4
|Ренн
|25
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|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Монпелье
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Нант
|26
|37
|11
|Реймс
|25
|36
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Метц
|26
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|25
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13