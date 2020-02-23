Тухель попал в немилость лидеров ПСЖ

Лидеры ПСЖ остались недовольны тактикой наставника команды Томаса Тухеля на матч с дортмундской "Боруссией".

Как сообщает SoccerLink, футболистам не понравился переход на схему 3-4-3. Напомним, что ПСЖ проиграл со счетом 1:2.

Отмечается, что самое большее недовольство выражали Тиаго Силва, Мауро Икарди и Неймар.

Контракт Тухеля с парижанами действует до ближайшего лета.

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