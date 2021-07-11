Тухель попросил "Челси" купить Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель хочет видеть в своей команде норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий специалист попросил руководство клуба купить форварда в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести норвежца будет сложно, так как "Боруссия" оценивает его в 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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