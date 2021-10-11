Тухель попросил прощения у болельщиков "Интера"
Фото: инстаграм Лукаку
Наставник "Челси" Томас Тухель принес извинения болельщикам "Интера" за трансфер форварда Ромелу Лукаку.
"Я хочу извиниться перед болельщиками "Интера", однако мы, как и другие команды, стараемся становиться сильнее. Мы определили конкретный типаж нападающего, мощного форварда, который станет примером и сбросит груз ответственности с молодых футболистов. Нам был нужен форвард, который позволит играть в более быстрый футбол.
Подобных игроков не так уж и много. Когда у нас появилась возможность вернуть Лукаку, мы воспользовались этим. Лукаку сам хотел вернуться в "Челси", и всё сложилось удачно", - приводит слова Тухеля Goal.com.
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