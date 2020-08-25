Тухель попросил сохранить Тиаго Силву в ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель заинтересован в продолжении сотрудничества с центральным защитником Тиаго Силвой.
По информации L'Equipe, немецкий тренер провёл встречу со спортивным директором парижского клуба Леонардо, чтобы убедить его продлить контракт с бразильцем.
Напомним, что 35-летний футболист должен в качестве свободного агента перейти в "Челси" и заключить контракт на два года.
Силва выступал за ПСЖ с 2012 года, сыграл 315 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
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