Тухель порассуждал о роли в ПСЖ Эдинсона Кавани

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Тухель порассуждал о роли в ПСЖ Эдинсона Кавани

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, какова роль форварда Эдисона Кавани в команде. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 32-летний уругваец сообщил руководству парижан о желании покинуть клуб.

"Сейчас Кавани несчастлив в команде. Он много недель пропустил из-за травмы.

Он хочет помогать нам, но нужно найти свой ритм и вернуться в состав. Мы тоже думаем о всей команде.

Кавани - наш голеадор, главный бомбардир в истории клуба, но при этом он думает о команде", - сказал Тухель.

Отметим, что на футболиста уже претендуют "Атлетико" и "Фламенго".

В ПСЖ футболист играет с 2013 года. За это время от отметился 195 голами в 284 матчах.

А еще: Тухель оценил готовность Кавани и Мбаппе к матчу с "Брюгге"| http://soccernews.ru
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