Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"

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Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель с юмором ответил на вопрос о возможном подписании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Мы хотели купить и Холанда, и Лукаку. А ещё хотели, чтобы под ними, на позиции "десятки" играл Левандовски. К сожалению, руководство нас не послушало", - сказал Тухель.

Напомним, что в четверг "синие" объявили о переходу Ромелу Лукаку из "Интера" за 115 миллионов евро.

Что касается Холанда, то он, вероятнее всего, останется в "Боруссии" до следующего лета.

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