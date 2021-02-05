Тухель повторил достижение Моуринью

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Тухель повторил достижение Моуринью

Лондонский "Челси" провёл третий матч под руководством нового тренера Томаса Тухеля и не пропустил в них ни одного гола.

Сначала "синие" сыграли вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0), а затем победили "Бернли" (2:0) и "Тоттенхэм" (1:0).

Немец стал первым с августа 2004 года наставником "Челси", которому удалось завершить три дебютных игры без пропущенных мячей.

Тухель повторил достижение Жозе Моуринью. Символично, что произошло это в матче со "шпорами", которых возглавляет как раз португалец.

Не пропустите: Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси". | http://soccernews.ru
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