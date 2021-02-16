Тухель повторил рекорд АПЛ

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель сумел повторить достижение, которое ранее покорялось только двум специалистам.

После назначения немца "синие" провели 5 матчей в АПЛ, в которых пропустили только 1 гол.

Как сообщает Opta, это лучший результат для нового тренера в Премьер-лиге.

Ранее добиться таких показателей удавалось лишь Жозе Моуринью в "Челси" и Питеру Тэйлору в "Лестере".

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