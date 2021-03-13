Тухель повторил рекорд "Челси"

В рамках 28-го тура Английской Премьер Лиги "Челси" на выезде сыграл вничью 0:0 с "Лидсом". Голкипер "аристократов" Менди вновь оставил свои ворота в неприкосновенности, что позволило наставнику лондонского клуба Томасу Тухелю повторить рекорд клуба по продолжительности беспроигрышной серии с момента начала работы.

Под руководством немецкого специалиста "Челси" не проигрывает в 12 матчах подряд во всех турнирах (8 побед, 4 ничьи). Столько же не проигрывал с начала сезона-2008/09 Луис Фелипе Сколари.