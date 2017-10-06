Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель поздравил Юппа Хайнкеса с назначением на пост главного тренера "Баварии".

"Желаю тебе всего самого лучшего, дорогой Юпп Хайнкес! Легенда" - написал Тухель в своём твиттере.

Не пропустите: Румменигге: "На данный момент Хайнкес идеальный тренер для "Баварии". | http://soccernews.ru