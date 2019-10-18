Тухель пожаловался на календарь ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказал недовольство плотностью календаря для игроков своей команды.

"Большая проблема в том, что между отдыхом и матчами мы не можем заняться подготовкой игроков. У нас много травм, всё это убивает футболистов. Болельщики приходят на стадион для шоу и напряжённой борьбы, но это очень сложно, потому что футболисты играют без остановки. Слишком много матчей для одних и тех же игроков, в итоге это сказывается как на качестве игры, так и на их здоровье", - цитирует Тухеля L`Equipe.

Напомним, что сегодня ПСЖ в гостях сыграет с "Ниццей", а уже во вторник проведёт выездной матч с "Брюгге".

По итогам девяти туров парижане лидируют в Лиге 1, в Лиге Чемпионов у команды 6 очков в двух играх.

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