Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖ

Теги томас тухельпсжнеймар

Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖНовоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель уже предпринимает попытки убедить форварда своей команды Неймара не покидать клуб ближайшим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник парижан уже несколько раз встречался с бразильцем. Во время этих разговоров 44-летний специалист пытается заверить главную звезду команды в том, что в новом сезоне ПСЖ будет находиться в числе основных претендентов на победу в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Реал" готов выделит на подписание Неймара рекордную в истории футбола сумму. | soccernews.ru

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