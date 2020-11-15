Тухель прекратил общение со спортивным директором ПСЖ

Отношения наставника ПСЖ Томаса Тухеля со спортивным директором клуба Леонардо снова ухудшились.

По сведениям Goal.com, тренер и директор перестали общаться друг с другом. Однако отмечается, что будущее Тухеля в клубе будет зависеть только от спортивных результатов команды.

После 10 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая "Лилль" на 5 очков. В ЛЧ после трех туров парижане идут на третьем месте в группе.

Напомним, что Тухель возглавляет ПСЖ с 2018 года.

Читайте также: Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала". | http://soccernews.ru