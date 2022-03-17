Тухель превзошёл достижение Зидана в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Челси"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" стал 50-м в турнире для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Наставник "синих" выиграл 32 из 50 поединков в самом престижном еврокубке.

Как сообщает Opta, это новый рекорд ЛЧ. Ни один другой тренер не побеждал столько в 50 стартовых играх.

Ранее автором лучшего результата был Зинедин Зидан, который с "Реалом" взял верх в 31 встрече из 50.

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