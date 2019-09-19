Тухель пригрозил журналистам после разгромной победы над "Реалом"

Наставник ПСЖ Томас Тухель необычно начал пресс-конференцию после матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

Напомним, что парижане разгромили мадридцев со счётом 3:0, не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ своих ворот.

"Хочу предупредить: если меня будут спрашивать об амбициях ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов, то я просто встану и уйду", - сказал Тухель.

Стоит отметить, что в последние годы в начале каждого сезона "красно-синих" причисляют к фаворитам еврокубкового турнира, однако в итоге они не могут преодолеть стадию 1/8 финала.

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