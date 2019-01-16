Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ

Теги псжадриан рабьотомас тухель

Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил полузащитнику Адриану Рабьо, что он по-прежнему рассчитывает на футболиста, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, наставник собирается использовать футболиста во второй части сезона, несмотря на то, что руководство парижского клуба запретило Раньо даже посещать раздевалку команды.

Напомним, что Рабьо отказался продлевать контракт с ПСЖ и принял решение перейти в "Барселону" следующим летом. Также им интересуется "Бавария" и "Челси".

В нынешнем сезоне 23-летний Рабьо провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

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