Тухель признался, что день рождения Неймара отвлекает от дел

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Тухель признался, что день рождения Неймара отвлекает от дел

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что предстоящий день рождения нападающего Неймара отвлекает от дел. Об этом сообщает Goal.

Напомним, 5 февраля бразильцу исполнится 28 лет. Футболист любит масштабно праздновать подобные поводы. В прошлом году на его день рождения были приглашены 500 человек.

Отметим, что 4 февраля у ПСЖ игра против "Нанта" в чемпионате Франции.

"Разумеется, это отвлекает от дел. Однако я люблю своих игроков и всегда встану на их стороны. Такие вопросы предпочитаю обсуждать внутри команды. Иначе люди могут усомниться в нашем профессионализме", - сказал Тухель.

На счету 27-летнего футболиста 66 забитых мячей и 35 результативных передач в 75 играх за ПСЖ.

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