Тухель признался, что день рождения Неймара отвлекает от дел
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что предстоящий день рождения нападающего Неймара отвлекает от дел. Об этом сообщает Goal.
Напомним, 5 февраля бразильцу исполнится 28 лет. Футболист любит масштабно праздновать подобные поводы. В прошлом году на его день рождения были приглашены 500 человек.
Отметим, что 4 февраля у ПСЖ игра против "Нанта" в чемпионате Франции.
"Разумеется, это отвлекает от дел. Однако я люблю своих игроков и всегда встану на их стороны. Такие вопросы предпочитаю обсуждать внутри команды. Иначе люди могут усомниться в нашем профессионализме", - сказал Тухель.
На счету 27-летнего футболиста 66 забитых мячей и 35 результативных передач в 75 играх за ПСЖ.
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|Команда
|М
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|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|21
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|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Лилль
|22
|34
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|21
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Нант
|22
|32
|9
|Страсбур
|22
|30
|10
|Анжер
|22
|30
|11
|Бордо
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Дижон
|22
|24
|17
|Метц
|21
|23
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13