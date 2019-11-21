Тухель признался, что не может наказать Неймара за поездку в Мадрид

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Тухель признался, что не может наказать Неймара за поездку в Мадрид
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выразил недовольство тем, что бразильский нападающий команды Неймар посетил Мадрид, чтобы посмотреть матчи теннисного Кубка Дэвиса.

"Я ничего не могу поделать. Я не отец Неймара, не полицейский. Я лишь тренер. Он вернулся во вторник ночью, но в среду хорошо тренировался. Но мне, как тренеру, конечно, не понравилась его поездка. Впрочем, я не схожу с ума по этому поводу, так как он профессионально относится к своим обязанностям футболиста. Если все будет хорошо, то в пятницу он сыграет с "Лиллем", - приводит слова Тухеля Marca.

Напомним, что минувшим летом Неймар хотел перейти в "Барселону", но клубы не договорились по его трансферу.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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