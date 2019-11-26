Тухель признался, что с Неймаром нелегко работать

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Тухель признался, что с Неймаром нелегко работать

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о взаимоотношения с нападающим Неймаром. Об этом сообщает France Info.

"С Неймаром не всегда легко. У него большое сердце, однако он не всегда показывает, что он благородный парень, на которого можно положиться.

Иногда он провоцирует там, где этого не нужно. Мы говорим с ним об этом. И я всегда говорю ему правду", - сказал Тухель.

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа "Реал" - ПСЖ.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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