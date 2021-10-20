Тухель признан тренером года в Германии

Фото: инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером Германии по итогам 2021 года по версии Bild.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года и за этот период клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

"Если бы мне кто-то сказал, что "Челси" настолько быстро добьется таких высот, то я бы не поверил. Я не ставлю целей, иначе можно сильно разочароваться при отсутствии результата", - сказал Тухель.

В нынешнем сезоне "Челси" лидирует в чемпионате Англии, набрав 19 очков в 8 турах.

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