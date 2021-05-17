Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ

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Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛФото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ с "Ливерпулем" и предстоящий матч 37-го тура АПЛ против "Лестер".

"Большой неудачей для нас стал матч с "Арсеналом". Это наша вина, что "Ливерпуль" снова так близко. Мы приоткрыли дверь, а мерсисайдцы втиснули ботинок в эту щель. Нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы сначала сократить отставание от "Ливерпуля" в турнирной таблице, а потом и обогнать их. Нам необходимо закончить эту работу. Мы очень этого хотим.

Сейчас мы находимся в той счастливой ситуации, что можем рассчитывать только на себя и не смотреть по сторонам. В футболе велика разница между победами и поражениями. Легко справиться с уверенностью в своих силах, когда вы выигрываете, но никто не должен бояться и обратной ситуации. Если мы покажем ту же интенсивность, что и в финале Кубка Англии, ту же скорость работы и энергию, улучшим некоторые аспекты своей игры, то сможем выиграть оставшиеся две встречи. Мы понимаем, что для результата в любом матче нам нужны сила и удача", — цитирует Тухеля Sky Sports.

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