Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ в АПЛ
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал борьбу за ЛЧ с "Ливерпулем" и предстоящий матч 37-го тура АПЛ против "Лестер".
"Большой неудачей для нас стал матч с "Арсеналом". Это наша вина, что "Ливерпуль" снова так близко. Мы приоткрыли дверь, а мерсисайдцы втиснули ботинок в эту щель. Нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы сначала сократить отставание от "Ливерпуля" в турнирной таблице, а потом и обогнать их. Нам необходимо закончить эту работу. Мы очень этого хотим.
Сейчас мы находимся в той счастливой ситуации, что можем рассчитывать только на себя и не смотреть по сторонам. В футболе велика разница между победами и поражениями. Легко справиться с уверенностью в своих силах, когда вы выигрываете, но никто не должен бояться и обратной ситуации. Если мы покажем ту же интенсивность, что и в финале Кубка Англии, ту же скорость работы и энергию, улучшим некоторые аспекты своей игры, то сможем выиграть оставшиеся две встречи. Мы понимаем, что для результата в любом матче нам нужны сила и удача", — цитирует Тухеля Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18