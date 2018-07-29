Тухель прокомментировал будущее Рабьо

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Тухель прокомментировал будущее Рабьо

Наставник ПСЖ Томас Тухель прояснил ситуацию с будущим Адриана Рабьо.

"Его талант очевиден, а потенциал виден всем. Я думаю, что ему есть еще куда прогрессировать. Убежден, что он может еще вырасти в ПСЖ.

В данный момент Рабьо связан контрактом с ПСЖ, все знают о своих обязательствах" - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Напомним, что соглашение Рабьо с ПСЖ истекает следующим летом, а сейчас игроком активно интересуется "Барселона".

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