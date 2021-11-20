Тухель прокомментировал будущее Зиеша в "Челси"

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Тухель прокомментировал будущее Зиеша в "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о возможном уходе из клуба вингера Хакима Зиеша.

"Хаким был великолепен во время предсезонной подготовки, но потом травма плеча помешала ему демонстрировать лучшую игру. Теперь он восстановился и воспользовался своим шансом. Зиеш многое привнёс в игру команды, это хорошо. Сейчас мы не задумываемся о будущем Хакима. У нас нет мыслей о возможном трансфере, аренде или о чём-то другом предстоящей зимой. Зиеш не приходил ко мне и не просил отпустить его, поэтому сейчас он является полноправным членом команды", - приводит слова Тухеля Goal.com.

В текущем сезоне Зиеш сыграл за "Челси" всего 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 38 миллионов евро.

Интерес к марокканцу проявляют дортмундская "Боруссия" и "Барселона".

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