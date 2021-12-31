Тухель прокомментировал интервью Лукаку
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением об интервью форварда команды Ромелу Лукаку.
"Да, нам оно не понравилось. Это создает ненужный шум. Это не помогает, но мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее значительнее, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.
Я не чувствую, что он несчастлив, так что я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его ежедневной работе на тренировках".
О том, каким для Лукаку будет итог этого интервью
"Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: В "Интере" три случая коронавируса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тренер "Хетафе" высказался о Флорентино Пересе перед матчем с "Реалом"
-
В АПЛ перенесли очередной матч из-за коронавируса
-
"Барселона" не сможет подписать Холанда
-
Отец Классена высказался о переходе сына в "Спартак"
-
Стал известен фаворит на усиление полузащиты "Реала"
-
В "Ливерпуле" новые случаи коронавируса
-
ПСЖ готов продать Икарди
-
Тухель прокомментировал интервью Лукаку
-
Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны"
-
"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда
-
В "Интере" три случая коронавируса
-
"Барселона" - лидер в борьбе за защитника "Челси" Кристенсена
-
ПСЖ определился с ценой на Икарди
-
Роналду поздравил сэра Алекса Фергюсона с юбилеем
-
"Барселона" договорилась с Моратой
-
Клинсманн хотел летом возглавить "Тоттенхэм"
-
Во Франции сообщают, что "Лион" всё-таки купит Азмуна в январе
-
Официально: Иконе переходит из "Лилля" в "Фиорентину"
-
"Челси" надолго теряет Риса Джеймса
-
"Ювентус" хочет усилиться форвардом "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18