Тухель прокомментировал интервью Лукаку

Теги челсиромелу лукакутомас тухель

Тухель прокомментировал интервью ЛукакуФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением об интервью форварда команды Ромелу Лукаку.

"Да, нам оно не понравилось. Это создает ненужный шум. Это не помогает, но мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее значительнее, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.

Я не чувствую, что он несчастлив, так что я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его ежедневной работе на тренировках".

О том, каким для Лукаку будет итог этого интервью

"Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями", – сказал немецкий специалист.

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