Тухель прокомментировал ничью с "Ливерпулем"

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Тухель прокомментировал ничью с "Ливерпулем"

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель подвёл итоги матча 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2).

"Получилась отличная игра. В последнее время у нас были проблемы с тем, чтобы побеждать в матчах, которые складывались в нашу пользу. Но в этот раз сожалеть не о чем. Мы здорово начали, а потом дважды пропустили из-за индивидуальных ошибок.

Мы перевернули ситуацию и были близки к победе. Но всё было на грани и могло качнуться и в любую сторону. Мы идём дальше. Жёлтая карточка Мане? Я не люблю ранние удаления, ведь они могут убить игру, но это красная", - приводит слова Тухеля BBC.

Не пропустите: Тухель рассказал, почему Лукаку не попал в заявку на матч с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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